«За ним наблюдать интереснее». Петрова сравнила Алькараса и Синнера

Бывшая третья ракетка мира и призёр Олимпийских игр Надежда Петрова сравнила игру итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса. Она рассказала, чей теннис выглядит интереснее.

«На данный момент Синнер и Алькарас действительно два явных лидера мирового тенниса — по этому сезону мы видели, сколько раз они встретились в финальных стадиях турниров. Янник и Карлос — два абсолютно разных теннисиста, и очень интересно наблюдать за их очными встречами. Ты можешь только гадать, кто из них выиграет — большого преимущества нет ни у кого. Но за Алькарасом наблюдать интереснее — он эмоциональнее, ведь испанцы любят свои эмоции носить на рукаве.

У Карлоса разнообразный, интересный теннис, он резко и быстро перемещается, тащит невероятные мячи. Физика, конечно, на высшем уровне. А Синнер за счёт своих длинных рычагов и высокого роста передвигается очень здорово. У него есть своё видение игры: хладнокровие, борьба за каждый розыгрыш. К тому же Янник проделывает дополнительную работу, чтобы можно было поднимать свой уровень игры», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.