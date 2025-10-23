Бажин — о матче Шнайдер и Калинской: не могу гордиться Дианой больше, чем сейчас

Немецкий тренер Саша Бажин, работающий с российской теннисисткой Дианой Шнайдер, прокомментировал матч своей подопечной с россиянкой Анной Калинской во втором круге турнира в Токио (Япония). Калинская одержала победу со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:5).

«Она сыграла важные розыгрыши просто невероятно, и нужно отдать должное — молодец, Анна. Это был отличный матч, и я не могу быть счастливее и гордиться Дианой больше, чем сейчас. У нас были лучшие статистические показатели в этом матче, но иногда нужно и немного удачи», — написал Бажин в социальной сети Х.

За право выйти в полуфинал турнира в Токио Анна Калинская поспорит с чешкой Линдой Носковой.