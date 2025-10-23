Скидки
Ольховский объяснил, почему доминирование Алькараса и Синнера — это хорошо для тенниса

Янник Синнер и Карлос Алькарас
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о доминировании Карлоса Алькараса и Янника Синнера. Он объяснил, почему их лидерство является полезным для тенниса.

«Синнер и Алькарас — суперталантливые теннисисты. Остальным нужно равняться на них, прибавлять в скорости и стабильности, а также в психологии, которая сказывается в решающий момент. Но это очень сложно.

Я считаю, что доминация Синнера и Алькараса — это хорошо для тенниса. Звёзды — всегда здорово, это привлекает внимание зрителей. Средний уровень тенниса сейчас очень высокий, наверное, лучший за все годы. Ребята идут плотно, показывают хороший теннис, но эти двое всё равно выделяются», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

