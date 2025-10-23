Скидки
Бывший тренер Серены Уильямс оценил игру Янника Синнера

Бывший тренер Серены Уильямс оценил игру Янника Синнера
Янник Синнер
Комментарии

Бывший тренер Серены Уильямс, член Зала славы тенниса Рик Макки высказался об игровых характеристиках второй ракетки мира Янника Синнера. Он отметил стабильность, которой обладает итальянец.

«Ничто не превосходит силу. Уровень стабильности у Синнера такой, будто спорт подобного ещё не видел. Он совершает удары так рано и мощно, что иногда даже не успеваешь их увидеть», — написал Макки в социальных сетях.

Сегодня, 23 октября, Янник Синнер проведёт матч второго круга хардового турнира АТР-500 в Вене (Австрия) со своим соотечественником Флавио Коболли. Встреча начнётся не ранее 18:30 по московскому времени.

Вена. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 18:30 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Флавио Коболли
22
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
