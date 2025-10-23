Рыбакина — о встрече с Фернандес в Токио: против Лейлы всегда непросто играть
Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась ощущениями после матча второго круга турнира WTA-500 в Токио (Япония), в котором она обыграла канадку Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3.
Токио (ж). 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 06:25 МСК
22
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
7
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Сегодня был очень сложный матч — против Лейлы всегда непросто играть, особенно когда это мой первый матч на турнире… Я довольна победой и с нетерпением жду следующего матча.
Конечно, я чувствую себя немного уставшей, но готова сделать последний рывок. Я очень довольна прошлой неделей и стараюсь перенести всё, что получилось тогда, сюда», – приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.
В четвертьфинале турнира в Токио Елена Рыбакина сыграет с ещё одной канадской теннисисткой Викторией Мбоко.
