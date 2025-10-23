Рыбакина — о встрече с Фернандес в Токио: против Лейлы всегда непросто играть

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась ощущениями после матча второго круга турнира WTA-500 в Токио (Япония), в котором она обыграла канадку Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3.

«Сегодня был очень сложный матч — против Лейлы всегда непросто играть, особенно когда это мой первый матч на турнире… Я довольна победой и с нетерпением жду следующего матча.

Конечно, я чувствую себя немного уставшей, но готова сделать последний рывок. Я очень довольна прошлой неделей и стараюсь перенести всё, что получилось тогда, сюда», – приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.

В четвертьфинале турнира в Токио Елена Рыбакина сыграет с ещё одной канадской теннисисткой Викторией Мбоко.