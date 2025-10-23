Андрей Рублёв приготовил венский шницель

28-летний российский теннисист Андрей Рублёв во время хардового турнира категории АТР-500 в Вене приготовил одно из любимых блюд жителей австрийской столицы — венский шницель. Кадрами того, как проходил процесс, поделилась пресс-служба АТР.

Ранее 15-я ракетка мира Рублёв не смог выйти во второй круг турнира в Вене (Австрия). Он уступил британцу Кэмерону Норри со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 2:6.

Для британца победа над россиянином стала четвёртой в сезоне над игроками из топ-20 мирового рейтинга. За выход в четвертьфинал соревнований Кэмерон Норри поспорит с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Алексей Попырин (Австралия).