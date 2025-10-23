Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв приготовил венский шницель

Андрей Рублёв приготовил венский шницель
Комментарии

28-летний российский теннисист Андрей Рублёв во время хардового турнира категории АТР-500 в Вене приготовил одно из любимых блюд жителей австрийской столицы — венский шницель. Кадрами того, как проходил процесс, поделилась пресс-служба АТР.

Фото: ATP Tour

Фото: ATP Tour

Фото: ATP Tour

Фото: ATP Tour

Ранее 15-я ракетка мира Рублёв не смог выйти во второй круг турнира в Вене (Австрия). Он уступил британцу Кэмерону Норри со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 2:6.

Вена. 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 17:20 МСК
Кэмерон Норри
35
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 6
2 		7 7 2
         
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Для британца победа над россиянином стала четвёртой в сезоне над игроками из топ-20 мирового рейтинга. За выход в четвертьфинал соревнований Кэмерон Норри поспорит с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Алексей Попырин (Австралия).

Материалы по теме
Рублёв как Хачанов: сломал ракетку и отдал 5-й матч подряд. Медведев вновь первый в России
Рублёв как Хачанов: сломал ракетку и отдал 5-й матч подряд. Медведев вновь первый в России
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android