Андрей Рублёв приготовил венский шницель
28-летний российский теннисист Андрей Рублёв во время хардового турнира категории АТР-500 в Вене приготовил одно из любимых блюд жителей австрийской столицы — венский шницель. Кадрами того, как проходил процесс, поделилась пресс-служба АТР.
Фото: ATP Tour
Фото: ATP Tour
Фото: ATP Tour
Фото: ATP Tour
Ранее 15-я ракетка мира Рублёв не смог выйти во второй круг турнира в Вене (Австрия). Он уступил британцу Кэмерону Норри со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 2:6.
Вена. 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 17:20 МСК
35
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 5
|6
|
|7 7
|2
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Для британца победа над россиянином стала четвёртой в сезоне над игроками из топ-20 мирового рейтинга. За выход в четвертьфинал соревнований Кэмерон Норри поспорит с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Алексей Попырин (Австралия).
Комментарии
