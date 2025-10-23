Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александрова — о встрече с Кристиан: могла бы немного лучше реализовать матчболы

Александрова — о встрече с Кристиан: могла бы немного лучше реализовать матчболы
Аудио-версия:
Комментарии

10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала победу в матче второго круга турнира WTA-500 в Токио (Япония), в котором она встречалась с румынкой Жаклин Кристиан (6:1, 6:2).

Токио (ж). 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 08:05 МСК
Екатерина Александрова
10
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Жаклин Кристиан
42
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан

«Матч был непростым, потому что мы приехали только в понедельник и у меня не было много времени на тренировки. А она уже сыграла один матч, так что я понимала, что будет сложно снова ко всему привыкнуть. Но, думаю, сыграла довольно хорошо в первом и втором сетах — возможно, могла бы немного лучше реализовать матчболы, но в целом это был хороший первый матч здесь для меня. Я очень рада снова быть в Токио и постараюсь показать свой лучший теннис», – сказала Александрова в интервью на корте после матча.

За право выйти в полуфинал турнира в Токио Екатерина Александрова поспорит с победительницей матча между 263-й ракеткой мира японской теннисисткой Ваканой Сонобэ и 25-й в рейтинге WTA Софьей Кенин из США.

Материалы по теме
Мирра в шаге от непопадания на Итоговый в одиночке. Рыбакиной осталось выиграть один матч
Мирра в шаге от непопадания на Итоговый в одиночке. Рыбакиной осталось выиграть один матч
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android