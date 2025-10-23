Александрова — о встрече с Кристиан: могла бы немного лучше реализовать матчболы

10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала победу в матче второго круга турнира WTA-500 в Токио (Япония), в котором она встречалась с румынкой Жаклин Кристиан (6:1, 6:2).
«Матч был непростым, потому что мы приехали только в понедельник и у меня не было много времени на тренировки. А она уже сыграла один матч, так что я понимала, что будет сложно снова ко всему привыкнуть. Но, думаю, сыграла довольно хорошо в первом и втором сетах — возможно, могла бы немного лучше реализовать матчболы, но в целом это был хороший первый матч здесь для меня. Я очень рада снова быть в Токио и постараюсь показать свой лучший теннис», – сказала Александрова в интервью на корте после матча.
За право выйти в полуфинал турнира в Токио Екатерина Александрова поспорит с победительницей матча между 263-й ракеткой мира японской теннисисткой Ваканой Сонобэ и 25-й в рейтинге WTA Софьей Кенин из США.
