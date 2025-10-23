Скидки
«Уже всё сказал по этой теме». Синнер — о критике из-за отказа участвовать в Кубке Дэвиса

Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил на критику, которой подвергся после своего отказа принять участие в финале Кубка Дэвиса – 2025 в составе сборной Италии.

– Ты объявил, что не сыграешь в Кубке Дэвиса. Что ответишь на критику?
– Могу лишь сказать, что принимаю всю критику. Я уже всё сказал по этой теме и добавить мне нечего, – приводит слова Синнера Ubitennis со ссылкой на Sky Sport.

Сборная Италии является действующим обладателем Кубка Дэвиса, Синнер внёс значительный вклад в это достижение.

Финал Кубка Дэвиса – 2025 пройдёт с 18 по 23 ноября в Болонье (Италия).

