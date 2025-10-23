Скидки
Синнер — о предстоящей встрече с Коболли в Вене: будет сложный матч

Синнер — о предстоящей встрече с Коболли в Вене: будет сложный матч
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от предстоящей встречи второго круга турнира АТР-500 в Вене с соотечественником Флавио Коболли.

Вена. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 18:30 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Флавио Коболли
22
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

– Далее ты сыграешь против Флавио — это будет ваше первое очное противостояние. Как ты воспринимаешь такие «дерби»?
– Как любой другой день. Конечно, мы друзья, проводим много времени вместе, но всё равно это будет сложный матч. Я рад быть здесь, рад играть в хороший теннис. Очень уважаю Флавио — он проводит невероятный сезон, прибавляет от турнира к турниру. Против Махача он показал отличный теннис. Надеюсь, будет хороший матч, а там посмотрим, – приводит слова Синнера Ubitennis со ссылкой на Sky Sport.

Алькарас и Синнер — лучшие теннисисты современности. Но им можно и нужно бросить вызов
Эксклюзив
Алькарас и Синнер — лучшие теннисисты современности. Но им можно и нужно бросить вызов
