«Сильно ощущаю своё тело». Зверев рассказал о своём физическом состоянии
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своём самочувствии после матча первого круга турнира АТР-500 в Вене (Австрия) с британцем Джейкобом Фирнли. Немец одержал победу со счётом 6:4, 1:6, 6:7 (5:7).
Вена. 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 21:35 МСК
81
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 5
|
|1
|7 7
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Я рад, что прошёл этот раунд — думаю, это было хорошее испытание. К сожалению, я сильно ощущаю своё тело. Перед началом турнира в Вене у меня были сомнения, и только во время разминки я понял, что всё-таки сыграю этот матч», – приводит слова Зверева We Love Tennis.
Во втором круге турнира в Вене Александр Зверев сыграет с итальянцем Маттео Арнальди.
Турнир в Вене проходит с 20 по 26 октября. Действующим победителем соревнований является британский теннисист Джек Дрейпер.
