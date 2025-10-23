Скидки
«Сильно ощущаю своё тело». Зверев рассказал о своём физическом состоянии

Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своём самочувствии после матча первого круга турнира АТР-500 в Вене (Австрия) с британцем Джейкобом Фирнли. Немец одержал победу со счётом 6:4, 1:6, 6:7 (5:7).

Вена. 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 21:35 МСК
Джейкоб Фирнли
81
Великобритания
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 5
6 		1 7 7
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Я рад, что прошёл этот раунд — думаю, это было хорошее испытание. К сожалению, я сильно ощущаю своё тело. Перед началом турнира в Вене у меня были сомнения, и только во время разминки я понял, что всё-таки сыграю этот матч», – приводит слова Зверева We Love Tennis.

Во втором круге турнира в Вене Александр Зверев сыграет с итальянцем Маттео Арнальди.

Турнир в Вене проходит с 20 по 26 октября. Действующим победителем соревнований является британский теннисист Джек Дрейпер.

