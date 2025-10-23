Джон Иснер: у Медведева нет арсенала, чтобы изменить стиль игры

Американский теннисист Джон Иснер высказался по поводу физической формы Даниила Медведева. Американец считает, что россиянин не сможет изменить свой стиль.

«Я надеюсь, что ошибаюсь, и то, что он сможет играть в фантастический теннис в 34 года. Даниил прекрасно владеет своим искусством — игрой на корте. Но, на мой взгляд, у него нет арсенала для того, чтобы изменить стиль игры. Например, выполнить победный смэш, или быстро подойти к сетке после второй подачи соперника, завершить розыгрыш ударом у сетки. У него не лучшие удары у сетки, и он не любит к ней выходить, поэтому он очень хорош в том, что делает: отбивает подачи с трёх метров за задней линией. Но на этом всё. Он худой парень, возможно, подвержен депрессии. Я надеюсь, что полностью ошибаюсь. Обожаю Даниила — он невероятный игрок», — приводит слова Иснера We love tennis.

Ранее Медведев сменил тренерский штаб, а на минувшей неделе выиграл турнир АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан).