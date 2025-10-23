Скидки
Джон Иснер: у Медведева нет арсенала, чтобы изменить стиль игры

Джон Иснер: у Медведева нет арсенала, чтобы изменить стиль игры
Джон Иснер
Аудио-версия:
Комментарии

Американский теннисист Джон Иснер высказался по поводу физической формы Даниила Медведева. Американец считает, что россиянин не сможет изменить свой стиль.

«Я надеюсь, что ошибаюсь, и то, что он сможет играть в фантастический теннис в 34 года. Даниил прекрасно владеет своим искусством — игрой на корте. Но, на мой взгляд, у него нет арсенала для того, чтобы изменить стиль игры. Например, выполнить победный смэш, или быстро подойти к сетке после второй подачи соперника, завершить розыгрыш ударом у сетки. У него не лучшие удары у сетки, и он не любит к ней выходить, поэтому он очень хорош в том, что делает: отбивает подачи с трёх метров за задней линией. Но на этом всё. Он худой парень, возможно, подвержен депрессии. Я надеюсь, что полностью ошибаюсь. Обожаю Даниила — он невероятный игрок», — приводит слова Иснера We love tennis.

Ранее Медведев сменил тренерский штаб, а на минувшей неделе выиграл турнир АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан).

