Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элла Зайдель — Юлия Путинцева, результат матча 23 октября 2025, счет 2:0, 2-й круг WTA-250 в Гуанчжоу

Юлия Путинцева уступила Элле Зайдель во втором круге турнира в Гуанчжоу
Юлия Путинцева
Комментарии

Казахстанская теннисистка 76-я ракетка мира Юлия Путинцева уступила представительнице Германии Элле Зайдель (96-й номер рейтинга) в матче второго круга турнира в Гуанчжоу (Китай). Счёт — 3:6, 2:6.

Гуанчжоу. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 11:55 МСК
Элла Зайдель
96
Германия
Элла Зайдель
Э. Зайдель
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Юлия Путинцева
76
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Встреча длилась 1 час 4 минуты. За это время Путинцева допустила две двойные ошибки и выполнила одну подачу навылет. Зайдель удалось реализовать три брейк-пойнта из пяти возможных и выполнить три эйса. Также она допустила одну двойную ошибку.

В 1/4 финала соревнований Элла Зайдель сыграет с победительницей матча Клэр Лю (США) — Анна Бондарь (Венгрия). Действующей чемпионкой турнира в Гуанчжоу является Ольга Данилович из Сербии.

Календарь турнира в Гуанчжоу
Сетка турнира в Гуанчжоу
Материалы по теме
Джон Иснер: у Медведева нет арсенала, чтобы изменить стиль игры
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android