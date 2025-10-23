Юлия Путинцева уступила Элле Зайдель во втором круге турнира в Гуанчжоу

Казахстанская теннисистка 76-я ракетка мира Юлия Путинцева уступила представительнице Германии Элле Зайдель (96-й номер рейтинга) в матче второго круга турнира в Гуанчжоу (Китай). Счёт — 3:6, 2:6.

Встреча длилась 1 час 4 минуты. За это время Путинцева допустила две двойные ошибки и выполнила одну подачу навылет. Зайдель удалось реализовать три брейк-пойнта из пяти возможных и выполнить три эйса. Также она допустила одну двойную ошибку.

В 1/4 финала соревнований Элла Зайдель сыграет с победительницей матча Клэр Лю (США) — Анна Бондарь (Венгрия). Действующей чемпионкой турнира в Гуанчжоу является Ольга Данилович из Сербии.