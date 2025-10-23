Скидки
«В конце сезона каждая неделя имеет значение». Синнер — о важности турнира в Вене

«В конце сезона каждая неделя имеет значение». Синнер — о важности турнира в Вене
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, насколько для него важно хорошо выступить на турнире в Вене (Австрия).

«Вена — великолепный город, и мне очень нравится этот турнир. Здесь со мной семья, скоро приедут друзья. Зальные турниры для меня всегда особенные. У меня тёплые воспоминания: пять лет назад мне дали уайлд кард, а два года назад я показывал здесь действительно высокий уровень. Этот турнир для меня важен. В конце сезона каждая неделя имеет значение — это очки, которые помогают на следующий год. После Вены — Париж и затем финал сезона. Так что я рад быть здесь. Осталось три турнира до конца — время сделать последний рывок», – приводит слова Синнера Ubitennis со ссылкой на Sky Sport.

