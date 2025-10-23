Синнер — о финале Six Kings Slam: доволен не только результатом, но и показанным уровнем

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, насколько для него важна победа над испанцем Карлосом Алькарасом в финале выставочного турнира Six Kings Slam (6:2, 6:4).
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
– Насколько важна для тебя недавняя победа над Карлосом Алькарасом на турнире Six Kings Slam? Дала ли она тебе что-то дополнительное?
– Мы знали, что будет трудно, поэтому я доволен не только результатом, но и уровнем, который показал. Это был не финал «Большого шлема», но матч всё равно был сложным — с Карлосом всегда так. Мы много работали над подачей: в Эр-Рияде она сработала отлично, и сейчас пытаемся воспроизвести те же ощущения здесь, с теми комбинациями, что отрабатываем на тренировках. Чем чаще удаётся повторять определённые ситуации, тем лучше. Я доволен тем, как себя чувствую перед вторым раундом турнира в Вене, – приводит слова Синнера Ubitennis со ссылкой на Sky Sport.
- 23 октября 2025
-
13:15
-
13:03
-
12:59
-
12:45
-
12:45
-
12:34
-
12:25
-
12:18
-
12:00
-
11:56
-
11:40
-
11:38
-
11:30
-
11:20
-
11:18
-
11:13
-
10:49
-
10:45
-
10:28
-
09:41
-
09:16
-
09:15
-
08:30
-
07:52
-
06:17
-
02:00
-
01:07
-
00:35
-
00:18
-
00:04
- 22 октября 2025
-
23:41
-
23:18
-
23:14
-
23:06
-
22:57