Синнер — о финале Six Kings Slam: доволен не только результатом, но и показанным уровнем

Синнер — о финале Six Kings Slam: доволен не только результатом, но и показанным уровнем
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, насколько для него важна победа над испанцем Карлосом Алькарасом в финале выставочного турнира Six Kings Slam (6:2, 6:4).

Six Kings Slam. Финал
18 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

– Насколько важна для тебя недавняя победа над Карлосом Алькарасом на турнире Six Kings Slam? Дала ли она тебе что-то дополнительное?
– Мы знали, что будет трудно, поэтому я доволен не только результатом, но и уровнем, который показал. Это был не финал «Большого шлема», но матч всё равно был сложным — с Карлосом всегда так. Мы много работали над подачей: в Эр-Рияде она сработала отлично, и сейчас пытаемся воспроизвести те же ощущения здесь, с теми комбинациями, что отрабатываем на тренировках. Чем чаще удаётся повторять определённые ситуации, тем лучше. Я доволен тем, как себя чувствую перед вторым раундом турнира в Вене, – приводит слова Синнера Ubitennis со ссылкой на Sky Sport.

Материалы по теме
Алькарас и Синнер — лучшие теннисисты современности. Но им можно и нужно бросить вызов
Эксклюзив
Алькарас и Синнер — лучшие теннисисты современности. Но им можно и нужно бросить вызов
