Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — об атмосфере на турнире в Вене: иногда бывает слишком громко

Синнер — об атмосфере на турнире в Вене: иногда бывает слишком громко
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением о том, влияет ли на его игру громкая музыка на турнире в Вене (Австрия).

– Здесь очень насыщенная атмосфера — музыка, громкая система, шум. Это мешает или помогает?
– Думаю, это хорошо для нашего спорта. Если посмотреть на другие крупные дисциплины — Формулу-1, НБА, там всегда есть элемент шоу, и нам нужно идти в ногу со временем. Музыка — часть зрелища. Для болельщиков это здорово: есть фудкорт, развлечения. В помещении это ощущается сильнее. Например, в Турине тоже бывает шумно, но, когда матч хороший, энергия публики передаётся тебе и помогает, особенно когда устаёшь. Так что в целом я за, хотя иногда, признаюсь, бывает слишком громко, – приводит слова Синнера Ubitennis со ссылкой на Sky Sport.

Материалы по теме
Алькарас и Синнер — лучшие теннисисты современности. Но им можно и нужно бросить вызов
Эксклюзив
Алькарас и Синнер — лучшие теннисисты современности. Но им можно и нужно бросить вызов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android