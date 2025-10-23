Синнер — об атмосфере на турнире в Вене: иногда бывает слишком громко

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением о том, влияет ли на его игру громкая музыка на турнире в Вене (Австрия).

– Здесь очень насыщенная атмосфера — музыка, громкая система, шум. Это мешает или помогает?

– Думаю, это хорошо для нашего спорта. Если посмотреть на другие крупные дисциплины — Формулу-1, НБА, там всегда есть элемент шоу, и нам нужно идти в ногу со временем. Музыка — часть зрелища. Для болельщиков это здорово: есть фудкорт, развлечения. В помещении это ощущается сильнее. Например, в Турине тоже бывает шумно, но, когда матч хороший, энергия публики передаётся тебе и помогает, особенно когда устаёшь. Так что в целом я за, хотя иногда, признаюсь, бывает слишком громко, – приводит слова Синнера Ubitennis со ссылкой на Sky Sport.