Теннис

Анастасия Потапова поделилась очередными фотографиями из Вены

Анастасия Потапова поделилась очередными фотографиями из Вены
Комментарии

52-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала новые фотографии из австрийской столицы в социальных сетях. На них спортсменка позирует, сидя у стола.

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой



Ранее она разместила совместную фотографию из Вены со своим молодым человеком Таллоном Грикспором из Нидерландов.

В этом году 24-летняя Анастасия Потапова выиграла один титул в одиночном разряде. Это случилось в феврале на хардовом турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Потапова досрочно завершила сезон. Причиной этому стала травма кисти. Её последним турниром в этом году был Пекин (Китай), где она дошла до четвёртого круга.

Комментарии
