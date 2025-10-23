Скидки
Теннис

Турнир WTA-500 в Токио, 2025 год: результаты матчей 23 октября

Комментарии

Сегодня, 23 октября, в Токио (Япония) продолжился женский турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого игрового дня турнира.

Теннис. WTA-500 в Токио (Япония), 2-й круг. Результаты матчей 23 октября:

  • Белинда Бенчич (Швейцария, 5) – Варвара Грачёва (Франция, Q) – 6:4, 6:3
  • Лейла Фернандес (Канада) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2) – 4:6, 3:6
  • Екатерина Александрова (Россия, 3) – Жаклин Кристиан (Румыния, LD) – 6:1, 6:2
  • Вакана Сонобэ (WC, Япония) – Софья Кенин (США, 10) – 6:3, 1:6, 6:7 (2:7).

Турнир в Токио проходит с 20 по 26 октября. Общий призовой фонд составляет $ 1 млн. Действующей победительницей соревнований является китаянка Чжэн Циньвэнь.

Сетка турнира в Токио
Календарь турнира в Токио
Новости. Теннис
