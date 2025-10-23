Скидки
«Невероятно одарён не только в плане тенниса, но и ментально». Агасси — о Лёнере Тьене

Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси высказался о потенциале американского теннисиста Лёнера Тьена, отметив техническую и ментальную одарённость спортсмена.

«Он потрясающе освоил игру. Он невероятно одарён не только в плане тенниса, но и ментально. Ему приходится преодолевать определённые физические ограничения по сравнению с другими игроками — в плане роста и силы, но он ведь ещё очень молод. Когда я смотрю на него с точки зрения исполнения теннисных элементов, он один из немногих, про кого я думаю: «Не знаю, как бы я мог помочь ему стать лучше — он уже делает всё правильно».

Больше всего я уважаю в нём то, что, как и у де Минора, у него всегда одно и то же выражение лица — независимо от ситуации. У них не меняется давление, они просто находят способ оставаться в игре. Они заставляют соперника действительно победить их, а сами способны поднять уровень и бросить вызов теннисистам из топ-10. Ментально у него абсолютно всё, что нужно, чтобы быть на этом уровне», – приводит слова Агасси Tennis Up To Date.

