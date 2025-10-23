Скидки
Гауфф: всё ещё хочу стать номером один и выиграть больше ТБШ

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как с возрастом изменилось её восприятие тенниса, отметив, что как и в детстве всё ещё хочет выиграть как можно больше турниров «Большого шлема» и стать первым номером рейтинга.

«Когда я росла, я точно хотела стать лучшей теннисисткой в мире. Это была моя цель. И она остаётся той же — я всё ещё хочу стать номером один и выиграть больше турниров «Большого шлема». Я определённо пока далека от того, чтобы быть довольной.

Теперь, став взрослой, я думаю и о других сторонах жизни, не только о теннисе. Когда была моложе, думала исключительно о теннисе», – сказала Гауфф в видео, размещённом на канале WTA в YouTube.

