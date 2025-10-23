Скидки
Гауфф — о влиянии результатов в теннисе на повседневную жизнь: стараюсь уходить от этого

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, влияют ли на её настроение в повседневной жизни результаты, которые она показывает на корте, отметив, что старается минимизировать это влияние.

«Когда ты спортсмен, тебе кажется, что твои результаты полностью определяют твоё настроение и то, хорошая у тебя неделя или плохая. Я стараюсь уходить от этого. Это помогает мне помнить, что у меня есть множество вещей, за которые я благодарна, помимо тенниса, и стремиться быть не только лучшей спортсменкой, но и лучшим человеком, и отражением своей веры», – сказала Гауфф в видео, размещённом на канале WTA в YouTube.

