Денис Шаповалов — Валентен Руае, результат матча 22 октября 2025, счет 2:0, 2-й круг АТР-500 в Базеле

Денис Шаповалов вышел в 1/4 финала турнира в Базеле
Комментарии

23-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария), обыграв в матче второго круга француза Валентена Руае (69-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

Базель. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 15:15 МСК
Валентен Руае
69
Франция
Валентен Руае
В. Руае
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		2
7 7 		6
         
Денис Шаповалов
23
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

Теннисисты провели на корте 1 час 24 минуты. За время матча Шаповалов выполнил 11 подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из восьми. Валентен Руае подал в игре три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух.

В четвертьфинале турнира в Базеле Денис Шаповалов сразится с бразильским теннисистом Жоао Фонсекой.

Сетка турнира в Базеле
Расписание турнира в Базеле
