Денис Шаповалов вышел в 1/4 финала турнира в Базеле
23-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария), обыграв в матче второго круга француза Валентена Руае (69-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:2.
Базель. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 15:15 МСК
69
Валентен Руае
В. Руае
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
23
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Теннисисты провели на корте 1 час 24 минуты. За время матча Шаповалов выполнил 11 подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из восьми. Валентен Руае подал в игре три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух.
В четвертьфинале турнира в Базеле Денис Шаповалов сразится с бразильским теннисистом Жоао Фонсекой.
