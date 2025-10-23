Оже-Альяссим пробился в 1/4 финала турнира АТР-500 в Базеле, обыграв Чилича
12-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария), обыграв в матче второго круга хорвата Марина Чилича со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).
Базель. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 15:10 МСК
12
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 2
89
Марин Чилич
М. Чилич
Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут. За время матча Оже-Альяссим выполнил 28 подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. Марин Чилич подал в игре семь эйсов, допустил две двойные ошибки и не заработал за встречу ни одного брейк-пойнта.
В четвертьфинале турнира в Базеле Феликс-Оже Альяссим сразится с победителем встречи между американцем Беном Шелтоном и испанским теннисистом Хауме Мунаром.
