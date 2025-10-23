Скидки
Феликс Оже-Альяссим — Марин Чилич, результат матча 23 октября 2025, счет 2:0, 2-й круг АТР-500 в Базеле

Оже-Альяссим пробился в 1/4 финала турнира АТР-500 в Базеле, обыграв Чилича
Комментарии

12-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария), обыграв в матче второго круга хорвата Марина Чилича со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Базель. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 15:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
12
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 2 		6 2
         
Марин Чилич
89
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич

Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут. За время матча Оже-Альяссим выполнил 28 подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. Марин Чилич подал в игре семь эйсов, допустил две двойные ошибки и не заработал за встречу ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира в Базеле Феликс-Оже Альяссим сразится с победителем встречи между американцем Беном Шелтоном и испанским теннисистом Хауме Мунаром.

Сетка турнира в Базеле
Календарь турнира в Базеле
