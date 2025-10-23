В Саудовской Аравии пройдёт новый 10-й «Мастерс»

В Саудовской Аравии пройдёт 10-й новый турнир категории «Мастерс». Об этом сообщил официальный сайт ATP.

ATP и входящая в Саудовский суверенный фонд (PIF) компания SURJ Sports Investment подписали соглашение о сотрудничестве.

Проведение турнира начнётся с 2028 года. Сообщается, что он не станет обязательным для теннисистов и будет длиться неделю. Спортсмены сыграют на хардовом покрытии, сетка будет состоять из 56 игроков. Более точные сроки проведения турнира будут объявлены позднее.

Девять основных турниров категории «Мастерс» проводятся в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло, Мадриде, Риме, Торонто/Монреале, Цинциннати, Шанхае и Париже.