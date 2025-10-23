Скидки
«Ты не используешь мозг». Медведев раскритиковал судью по ходу матча с Муте в Вене

Чемпион US Open – 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев раскритиковал работу судьи по ходу матча с 36-м номером мирового рейтинга из Франции Корентеном Муте во втором круге турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

Вена. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 16:45 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
6 3 		1
7 7 		2
         
Корентен Муте
36
Франция
Корентен Муте
К. Муте

Это произошло на тай-брейке первого сета при счёте 3:3.

«Если бы ты хоть иногда включал мозг, ты бы увидел, что я стоял у сетки. Я понимаю, система срабатывает автоматически, но ты мог бы дать мне пару секунд [перед подачей]. Ты не используешь мозг», — сказал Медведев во время перехода.

Судья пытался возразить Медведеву, однако Даниил продолжил настаивать на своём: «Нет, ты не используешь мозг».

Медведев проиграл первый сет матча с Муте со счётом 6:7 (3:7).

