«Ты не используешь мозг». Медведев раскритиковал судью по ходу матча с Муте в Вене
Чемпион US Open – 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев раскритиковал работу судьи по ходу матча с 36-м номером мирового рейтинга из Франции Корентеном Муте во втором круге турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).
Это произошло на тай-брейке первого сета при счёте 3:3.
«Если бы ты хоть иногда включал мозг, ты бы увидел, что я стоял у сетки. Я понимаю, система срабатывает автоматически, но ты мог бы дать мне пару секунд [перед подачей]. Ты не используешь мозг», — сказал Медведев во время перехода.
Судья пытался возразить Медведеву, однако Даниил продолжил настаивать на своём: «Нет, ты не используешь мозг».
Медведев проиграл первый сет матча с Муте со счётом 6:7 (3:7).
