Медведев взял медицинский тайм-аут во 2-м сете матча с Муте в Вене. Ему наложили повязку

Комментарии

Чемпион US Open – 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев взял медицинский тайм-аут при счёте 1:2 во втором сете матча с 36-м номером мирового рейтинга из Франции Корентеном Муте во втором круге турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

Вена. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 16:45 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
6 3 		4
7 7 		5
         
Корентен Муте
36
Франция
Медведев испытывает проблемы с голеностопом правой ноги, физиотерапевт наложил ему повязку.

Фото: скриншот из трансляции

Медведев проиграл первый сет матча с Муте со счётом 6:7 (3:7). Даниил был крайне недоволен работой судьи на тай-брейке.

«Ты не используешь мозг». Медведев раскритиковал судью по ходу матча с Муте в Вене

Медведев и Муте встречались четыре раза на турнирах под эгидой АТР. Последний раз они вместе выходили на корт 19 октября 2025 года. Во время финала турнира в Алма-Ате сильнее оказался россиянин. Счёт — 7:5, 4:6, 6:3.

Медведев не без труда вышел во второй круг в Вене. Дальше Даниила снова ждёт матч с Муте
