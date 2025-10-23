Медведев взял медицинский тайм-аут во 2-м сете матча с Муте в Вене. Ему наложили повязку

Чемпион US Open – 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев взял медицинский тайм-аут при счёте 1:2 во втором сете матча с 36-м номером мирового рейтинга из Франции Корентеном Муте во втором круге турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

Медведев испытывает проблемы с голеностопом правой ноги, физиотерапевт наложил ему повязку.

Фото: скриншот из трансляции

Медведев проиграл первый сет матча с Муте со счётом 6:7 (3:7). Даниил был крайне недоволен работой судьи на тай-брейке.

Медведев и Муте встречались четыре раза на турнирах под эгидой АТР. Последний раз они вместе выходили на корт 19 октября 2025 года. Во время финала турнира в Алма-Ате сильнее оказался россиянин. Счёт — 7:5, 4:6, 6:3.