Медведев взял медицинский тайм-аут во 2-м сете матча с Муте в Вене. Ему наложили повязку
Чемпион US Open – 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев взял медицинский тайм-аут при счёте 1:2 во втором сете матча с 36-м номером мирового рейтинга из Франции Корентеном Муте во втором круге турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).
Вена. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 16:45 МСК
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|
|5
36
Корентен Муте
К. Муте
Медведев испытывает проблемы с голеностопом правой ноги, физиотерапевт наложил ему повязку.
Фото: скриншот из трансляции
Медведев проиграл первый сет матча с Муте со счётом 6:7 (3:7). Даниил был крайне недоволен работой судьи на тай-брейке.
Медведев и Муте встречались четыре раза на турнирах под эгидой АТР. Последний раз они вместе выходили на корт 19 октября 2025 года. Во время финала турнира в Алма-Ате сильнее оказался россиянин. Счёт — 7:5, 4:6, 6:3.
