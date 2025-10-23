Скидки
Главная Теннис Новости

Хауме Мунар — Бен Шелтон, результат матча 23 октября 2025, счёт 2:0: турнир ATP-500 в Базеле

Шестая ракетка мира Шелтон проиграл испанцу Мунару во 2-м круге турнира в Базеле
Комментарии

Шестая ракетка мира американец Бен Шелтон проиграл испанскому теннисисту Хауме Мунару (42-е место в мировом рейтинге) в матче второго круга турнира категории ATP-500 в швейцарском Базеле. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Мунара. Соперники провели на корте 1 час 17 минут.

Базель. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 17:20 МСК
Хауме Мунар
42
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Бен Шелтон
6
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Во время встречи Мунар сделал девять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. Бен Шелтон за матч шесть раз подал навылет, также не допустил двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк пойнта.

В третьем круге Мунар сыграет с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом, занимающим в рейтинге 12-е место.

Календарь турнира в Базеле
Сетка турнира в Базеле
