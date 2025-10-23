Шестая ракетка мира Шелтон проиграл испанцу Мунару во 2-м круге турнира в Базеле

Шестая ракетка мира американец Бен Шелтон проиграл испанскому теннисисту Хауме Мунару (42-е место в мировом рейтинге) в матче второго круга турнира категории ATP-500 в швейцарском Базеле. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Мунара. Соперники провели на корте 1 час 17 минут.

Во время встречи Мунар сделал девять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. Бен Шелтон за матч шесть раз подал навылет, также не допустил двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк пойнта.

В третьем круге Мунар сыграет с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом, занимающим в рейтинге 12-е место.