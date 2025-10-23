Скидки
Даниил Медведев — Корентен Муте, результат матча 23 октября 2025, счет 0:2, 2-й круг Вены

Даниил Медведев в двух сетах проиграл Муте во втором круге турнира в Вене
Комментарии

Чемпион US Open – 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

Вена. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 16:45 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		4
7 7 		6
         
Корентен Муте
36
Франция
Корентен Муте
К. Муте

В матче второго круга Медведев (6) со счётом 6:7 (3:7), 4:6 уступил 36-й ракетке мира из Франции Корентену Муте.

Встреча Медведева и Муте продлилась 2 часа и 16 минут. В её рамках Даниил шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Муте один эйс, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Нельзя не отметить, что Медведев и Муте провели второй матч за неделю. Они выходили на корт 19 октября 2025 года. Во время финала турнира в Алма-Ате сильнее оказался россиянин. Счёт — 7:5, 4:6, 6:3.

Календарь турнира ATP-500 в Вене
Сетка турнира ATP-500 в Вене
