Даниил Медведев в двух сетах проиграл Муте во втором круге турнира в Вене

Чемпион US Open – 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

В матче второго круга Медведев (6) со счётом 6:7 (3:7), 4:6 уступил 36-й ракетке мира из Франции Корентену Муте.

Встреча Медведева и Муте продлилась 2 часа и 16 минут. В её рамках Даниил шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Муте один эйс, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Нельзя не отметить, что Медведев и Муте провели второй матч за неделю. Они выходили на корт 19 октября 2025 года. Во время финала турнира в Алма-Ате сильнее оказался россиянин. Счёт — 7:5, 4:6, 6:3.