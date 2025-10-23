Даниил Медведев в двух сетах проиграл Муте во втором круге турнира в Вене
Чемпион US Open – 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).
Вена. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 16:45 МСК
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
36
Корентен Муте
К. Муте
В матче второго круга Медведев (6) со счётом 6:7 (3:7), 4:6 уступил 36-й ракетке мира из Франции Корентену Муте.
Встреча Медведева и Муте продлилась 2 часа и 16 минут. В её рамках Даниил шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Муте один эйс, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
Нельзя не отметить, что Медведев и Муте провели второй матч за неделю. Они выходили на корт 19 октября 2025 года. Во время финала турнира в Алма-Ате сильнее оказался россиянин. Счёт — 7:5, 4:6, 6:3.
