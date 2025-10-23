Бублик уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Вене, где может сразиться с Синнером
16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик уверенно вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).
Вена. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 18:10 МСК
21
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
16
Александр Бублик
А. Бублик
В матче второго круга Бублик (8) со счётом 6:4, 6:2 обыграл 21-ю ракетку мира из Аргентины Франсиско Серундоло.
Встреча Бублика с Серундоло продлилась 1 час и 6 минут. В её рамках Александр 11 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету его соперника четыре эйса, две двойные ошибки и шесть нереализованных брейк-пойнтов.
Следующим соперником Бублика в Вене станет победитель матча Янник Синнер (Италия, 1) — Флавио Коболли (Италия).
