Главная Теннис Новости

Александр Бублик — Франсиско Серундоло, результат матча 23 октября 2025, счет 2:0, 2-й круг Вены

Бублик уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Вене, где может сразиться с Синнером
Комментарии

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик уверенно вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

Вена. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 18:10 МСК
Франсиско Серундоло
21
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

В матче второго круга Бублик (8) со счётом 6:4, 6:2 обыграл 21-ю ракетку мира из Аргентины Франсиско Серундоло.

Встреча Бублика с Серундоло продлилась 1 час и 6 минут. В её рамках Александр 11 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету его соперника четыре эйса, две двойные ошибки и шесть нереализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником Бублика в Вене станет победитель матча Янник Синнер (Италия, 1) — Флавио Коболли (Италия).

