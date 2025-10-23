Скидки
Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова готовится во второй раз стать мамой

Двукратная чемпионка Уимблдона чешская теннисистка Петра Квитова объявила, что готовится во второй раз стать мамой.

«Наш маленький мальчик скоро станет старшим братом», — подписала семейное фото Квитова.

Фото: из личного архива Петры Квитовой

Квитова родила первенца в начале июля 2024 года. Мальчика назвали Петр.

Квитова замужем за своим тренером Иржи Ванеком с 2023 года. Ванек сделал Квитовой предложение руки и сердца в особенном для Петры месте — на Уимблдоне. Ванек — бывший чешский теннисист, он завершил карьеру в 2011 году, его наивысшая позиция в рейтинге ATP — 74-е место.

Квитовой 35 лет, она приняла решение завершить профессиональную карьеру после Открытого чемпионата США — 2025. Чешка выигрывала турнир «Большого шлема» на Уимблдоне в 2011 и 2014 годах.

