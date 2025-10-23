Серена Уильямс ответила, сможет ли Алькарас побить рекорд Джоковича по победам на «Шлемах»

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс ответила на вопрос, сможет ли испанец Карлос Алькарас побить рекорд серба Новака Джоковича по количеству титулов на мэйджорах (24). Сейчас в активе Алькараса шесть побед на «Шлемах».

«Сейчас возможно всё. Когда Федерер начинал, никто не думал, что он сможет превзойти Сампраса, а он это сделал. Потом то же самое сделал Рафа [Надаль], а затем — Джокович. Карлос очень молод, у него есть сильные соперники, но, конечно, это возможно. Рекорды существуют для того, чтобы их бить», — приводит слова Серены ABC de Sevilla.