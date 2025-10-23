Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Карлос Алькарас заметно усилил свой блонд перед «Мастерсом» в Париже

Фото: Карлос Алькарас заметно усилил свой блонд перед «Мастерсом» в Париже
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вновь внёс изменения в свой имидж. Карлос, который на US Open – 2025 шокировал теннисную общественность тем, что перекрасился в блондина, продолжает усиливать концентрацию этого цвета.

Перед стартом на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) Алькарас заметно «освежил» свой блонд, он выглядит ярче и стал больше контрастировать с чёрными бровями Карлоса.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Мастерс» в Париже пройдёт с 27 октября по 2 ноября. Алькарас принял решение отдохнуть на неделе перед соревнованиями. В последний раз испанец выходил на корт на выставочном турнире Six Kings Slam — 2025, где проиграл в финале итальянцу Яннику Синнеру.

Материалы по теме
Алькарас и Синнер — лучшие теннисисты современности. Но им можно и нужно бросить вызов
Эксклюзив
Алькарас и Синнер — лучшие теннисисты современности. Но им можно и нужно бросить вызов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android