Фото: Карлос Алькарас заметно усилил свой блонд перед «Мастерсом» в Париже

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вновь внёс изменения в свой имидж. Карлос, который на US Open – 2025 шокировал теннисную общественность тем, что перекрасился в блондина, продолжает усиливать концентрацию этого цвета.

Перед стартом на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) Алькарас заметно «освежил» свой блонд, он выглядит ярче и стал больше контрастировать с чёрными бровями Карлоса.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Мастерс» в Париже пройдёт с 27 октября по 2 ноября. Алькарас принял решение отдохнуть на неделе перед соревнованиями. В последний раз испанец выходил на корт на выставочном турнире Six Kings Slam — 2025, где проиграл в финале итальянцу Яннику Синнеру.