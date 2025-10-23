Брат Джоковича рассказал о его самочувствии перед турниром ATP-250 в Афинах

Глава турнира ATP-250 в Афинах и брат пятой ракетки мира Новака Джоковича Джордже Джокович рассказал о физическом самочувствии Новака перед турниром, который пройдёт со 2 по 8 ноября в греческой столице. Турнир был перенесён в Афины из Белграда.

Ранее Новак Джокович снялся с «тысячника» в Париже, который стартует 27 октября.

«Он не сыграет на «Мастерсе» в Париже, однако сейчас усердно работает над тем, чтобы восстановиться. У него особые проблемы, которые обострились в Шанхае и на турнире «Шести королей». Но сейчас он чувствует себя хорошо, делая всё возможное, чтобы быть в наилучшем состоянии, насколько это возможно, и сыграть в Афинах.

В вопросах подготовки и восстановления он гениален, поэтому является лучшим теннисистом мира. Также он уже ясно дал понять, насколько важно ему сыграть на турнире в Афинах перед греческими болельщиками», — приводит слова Джордже Джоковича Punto de Break.