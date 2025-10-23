Скидки
Серена Уильямс раскрыла, в каких случаях лично звонит Карлосу Алькарасу

Серена Уильямс раскрыла, в каких случаях лично звонит Карлосу Алькарасу


23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, 44-летняя американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, как относится к испанскому теннису.

«Конечно, я его хорошо знаю, испанцы давно на высоте. Конечно, есть Рафа [Надаль], да и вообще в Испании много других замечательных теннисистов.

Алькарас делает удивительные вещи. Я большая поклонница Алькараса. Всегда звоню ему, когда он играет, чтобы подбодрить», — приводит слова Серены ABC de Sevilla.

Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Сейчас Серена занимается предпринимательством и воспитывает двух дочерей, Олимпию и Адиру Ривер.

