Каспер Рууд — Стэн Вавринка, результат матча 23 октября 2025, счёт 2:0; турнир ATP-500 в Базеле

Рууд обыграл швейцарца Вавринку и вышел в четвертьфинал турнира в Базеле
Комментарии

Норвежский теннисист Каспер Рууд (11-я ракетка мира) обыграл во втором круге турнира категории ATP-500 в Базеле швейцарского спортсмена Стэна Вавринку (158-е место в мировом рейтинге) и вышел в четвертьфинал. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу Рууда. Соперники провели на корте 1 час 40 минут.

Базель. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 19:10 МСК
Каспер Рууд
11
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 5
         
Стэн Вавринка
158
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

Во время встречи Каспер Рууд подал семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Стэн Вавринка за матч подал навылет 10 раз, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге турнира в Базеле Каспер Рууд встретится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, занимающим 18-е место в рейтинге.

