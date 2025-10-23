Рууд обыграл швейцарца Вавринку и вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Норвежский теннисист Каспер Рууд (11-я ракетка мира) обыграл во втором круге турнира категории ATP-500 в Базеле швейцарского спортсмена Стэна Вавринку (158-е место в мировом рейтинге) и вышел в четвертьфинал. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу Рууда. Соперники провели на корте 1 час 40 минут.

Во время встречи Каспер Рууд подал семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Стэн Вавринка за матч подал навылет 10 раз, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге турнира в Базеле Каспер Рууд встретится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, занимающим 18-е место в рейтинге.