«Горжусь собой». Муте прокомментировал победу над Медведевым на турнире в Вене

36-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте прокомментировал победу над чемпионом US Open – 2021, 14-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым во втором круге турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Муте победил со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

«Я старался быть очень агрессивным. Условия здесь хуже, чем на прошлой неделе. После Алма-Аты у нас было мало времени на восстановление после перелёта и смены часовых поясов. Важно было быть агрессивным, заставлять его бегать. Он очень интенсивный, очень надёжный. Если вам нужна победа, вы должны пойти и забрать её, он не тот игрок, который отдаст её сам.

Горжусь собой, потому что я был храбрым. Я оставался сконцентрированным. Он сделал брейк, когда я подавал на матч, но я всё равно остался верен своей игре. Я сделал всё возможное, чтобы победить, действительно рад, что сделал это.

Я хорошо сыграл в финале в Алма-Ате, однако этого было недостаточно на таком уровне», — приводит слова Муте L'Équipe.