Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Горжусь собой». Муте прокомментировал победу над Медведевым на турнире в Вене

«Горжусь собой». Муте прокомментировал победу над Медведевым на турнире в Вене
Аудио-версия:
Комментарии

36-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте прокомментировал победу над чемпионом US Open – 2021, 14-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым во втором круге турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Муте победил со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

Вена. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 16:45 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		4
7 7 		6
         
Корентен Муте
36
Франция
Корентен Муте
К. Муте

«Я старался быть очень агрессивным. Условия здесь хуже, чем на прошлой неделе. После Алма-Аты у нас было мало времени на восстановление после перелёта и смены часовых поясов. Важно было быть агрессивным, заставлять его бегать. Он очень интенсивный, очень надёжный. Если вам нужна победа, вы должны пойти и забрать её, он не тот игрок, который отдаст её сам.

Горжусь собой, потому что я был храбрым. Я оставался сконцентрированным. Он сделал брейк, когда я подавал на матч, но я всё равно остался верен своей игре. Я сделал всё возможное, чтобы победить, действительно рад, что сделал это.

Я хорошо сыграл в финале в Алма-Ате, однако этого было недостаточно на таком уровне», — приводит слова Муте L'Équipe.

Материалы по теме
Муте взял у Медведева реванш за Алма-Ату! Последний россиянин выбыл с турнира в Вене
Муте взял у Медведева реванш за Алма-Ату! Последний россиянин выбыл с турнира в Вене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android