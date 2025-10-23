Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Вене, обыграв Арнальди
Поделиться
Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).
Вена. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
72
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
В матче второго круга Зверев (2) со счётом 6:4, 6:4 обыграл 72-ю ракетку мира из Италии Маттео Арнальди (Q).
Встреча Зверева с Арнальди продлилась 1 час и 27 минут. В её рамках Александр шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Маттео шесть эйсов, четыре двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
Следующим соперником Зверева в Вене станет 28-я ракетка мира представитель Нидерландов Таллон Грикспор.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 октября 2025
-
21:15
-
20:58
-
20:52
-
20:52
-
20:27
-
20:26
-
20:07
-
19:49
-
19:38
-
19:19
-
19:03
-
18:50
-
18:37
-
18:15
-
18:05
-
17:01
-
16:39
-
16:30
-
16:00
-
15:55
-
15:30
-
15:30
-
15:11
-
15:00
-
14:30
-
14:09
-
14:00
-
13:59
-
13:41
-
13:15
-
13:03
-
12:59
-
12:45
-
12:45
-
12:34