Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Вене, обыграв Арнальди

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

В матче второго круга Зверев (2) со счётом 6:4, 6:4 обыграл 72-ю ракетку мира из Италии Маттео Арнальди (Q).

Встреча Зверева с Арнальди продлилась 1 час и 27 минут. В её рамках Александр шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Маттео шесть эйсов, четыре двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Зверева в Вене станет 28-я ракетка мира представитель Нидерландов Таллон Грикспор.