Александр Зверев — Маттео Арнальди, результат матча 23 октября 2025, счет 2:0, 2-й круг Вены

Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Вене, обыграв Арнальди
Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

Вена. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Маттео Арнальди
72
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

В матче второго круга Зверев (2) со счётом 6:4, 6:4 обыграл 72-ю ракетку мира из Италии Маттео Арнальди (Q).

Встреча Зверева с Арнальди продлилась 1 час и 27 минут. В её рамках Александр шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Маттео шесть эйсов, четыре двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Зверева в Вене станет 28-я ракетка мира представитель Нидерландов Таллон Грикспор.

Календарь турнира ATP-500 в Вене
Сетка турнира ATP-500 в Вене
Новости. Теннис
