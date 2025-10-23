Скидки
«Ты мой единорог!» Андре Агасси трогательно поздравил Штеффи Граф с годовщиной свадьбы

Комментарии

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси трогательно поздравил супругу, 22-кратную победительницу мэйджоров легендарную немку Штеффи Граф с годовщиной свадьбы.

«24 года с этой замечательной женщиной. С годовщиной, Штеффи. Ты мой единорог!» — подписал совместное фото Агасси.

Фото: из личного архива Андре Агасси

Агасси и Граф сыграли свадьбу 22 октября 2001 года. Через пять дней после этого, 27 октября, у пары родился сын Джейден Джил, а 3 октября 2003 года — дочь Джаз Эли. Сейчас семейство Агасси/Граф проживает в Лас-Вегасе, занимается бизнесом, благотворительностью и периодически участвует в ветеранских или выставочных турнирах.

