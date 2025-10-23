Скидки
Надаль вместе с Месси и Трампом выступит на американском бизнес-форуме в качестве спикера

Испанский теннисист, бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль выступит на форуме America Business Forum (ABF), который пройдёт в Майами 5 и 6 ноября в спортивном комплексе «Касейя Центр». Об этом сообщает официальный сайт форума.

В программе мероприятия запланированы выступления влиятельных людей в сфере культуры, бизнеса и спорта. Помимо Надаля, в числе приглашённых знаменитостей числятся президент США Дональд Трамп, футболист Лионель Месси, актёр Уилл Смит, президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

На счету Надаля за его карьеру 22 победы на турнирах «Большого шлема», два золота Олимпийских игр (2008, 2016). Он завершил карьеру в 2024 году.

