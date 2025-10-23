Факундо Багнис добровольно согласился на отстранение после положительной допинг-пробы

Бывшая 55-я ракетка мира аргентинский теннисист Факундо Багнис получил временное отстранение по решению Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) из-за положительной допинг-пробы, которую он сдал 18 августа, на US Open – 2025.

Багнис уже сделал официальное заявление, раскрыв детали случившегося.

«Хочу сообщить вам, что переживаю один из худших моментов в своей профессиональной карьере. Недавно я получил уведомление от Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) о допинг-тесте, который я сдал во время Открытого чемпионата США в этом году. В тесте было обнаружено вещество из запрещённого списка ВАДА – гидрохлоротиазид (диуретик), в связи с чем было начато дисциплинарное разбирательство.

Эта новость застала меня врасплох. С самого начала я полностью и открыто сотрудничал с ITIA, чтобы прояснить ситуацию как можно скорее. Более того, я решил добровольно согласиться на временное отстранение, чтобы полностью сосредоточиться на этом процессе и продемонстрировать, что мне нечего скрывать.

Хочу ясно дать понять, что я никогда сознательно не принимал ничего запрещённого, поэтому полностью уверен в своей невиновности и в том, что правда выйдет наружу и наступит справедливый исход.

Вместе со мной работает команда токсикологов и юристов, мы подозреваем перекрёстное загрязнение и скоро раскроем правду. Сегодня это наша первая цель. Я искренне благодарю всех, кто поддерживал меня с самого начала и верил в мою честность», — написал Багнис в социальной сети X.

В ITIA отметили, что дисквалификация началась 18 октября. Срок добровольного отстранения Багниса будет зачтён в счёт любых будущих санкций.