Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фриц — Уго Умбер, результат матча 23 октября 2025, счёт 0:2; турнир ATP-500 в Базеле

Четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц проиграл Уго Умберу во втором круге турнира в Базеле
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц уступил представителю Франции Уго Умберу (24-е место в мировом рейтинге) в матче второго круга турнира категории ATP-500 в швейцарском Базеле. Встреча завершилась со счётом 3:6, 4:6 в пользу Умбера. Соперники провели на корте 1 час 19 минут.

Базель. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 21:10 МСК
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Уго Умбер
24
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Во время встречи Тейлор Фриц подал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух. Уго Умбер за матч семь раз подал навылет, также допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале турнира в Базеле Уго Умбер сразится с ещё одним представителем США Райлли Опелкой, занимающим в рейтинге 62-е место.

Календарь турнира в Базеле
Сетка турнира в Базеле
Материалы по теме
Рууд обыграл швейцарца Вавринку и вышел в четвертьфинал турнира в Базеле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android