Четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц проиграл Уго Умберу во втором круге турнира в Базеле

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц уступил представителю Франции Уго Умберу (24-е место в мировом рейтинге) в матче второго круга турнира категории ATP-500 в швейцарском Базеле. Встреча завершилась со счётом 3:6, 4:6 в пользу Умбера. Соперники провели на корте 1 час 19 минут.

Во время встречи Тейлор Фриц подал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух. Уго Умбер за матч семь раз подал навылет, также допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале турнира в Базеле Уго Умбер сразится с ещё одним представителем США Райлли Опелкой, занимающим в рейтинге 62-е место.