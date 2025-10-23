Четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц проиграл Уго Умберу во втором круге турнира в Базеле
Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц уступил представителю Франции Уго Умберу (24-е место в мировом рейтинге) в матче второго круга турнира категории ATP-500 в швейцарском Базеле. Встреча завершилась со счётом 3:6, 4:6 в пользу Умбера. Соперники провели на корте 1 час 19 минут.
Базель. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 21:10 МСК
4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
24
Уго Умбер
У. Умбер
Во время встречи Тейлор Фриц подал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух. Уго Умбер за матч семь раз подал навылет, также допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.
В четвертьфинале турнира в Базеле Уго Умбер сразится с ещё одним представителем США Райлли Опелкой, занимающим в рейтинге 62-е место.
