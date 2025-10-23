Определились все четвертьфинальные пары турнира ATP-500 в Базеле

Сегодня, 23 октября, в Базеле (Швейцария) продолжился турнир категории ATP-500. Стали известны четвертьфинальные пары турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком всех четвертьфиналистов.

Теннис. Турнир ATP-500 в Базеле — 2025. Четвертьфинальные пары.

Уго Умбер (Франция) — Райлли Опелка (США);

Каспер Рууд (Норвегия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания);

Жоао Фонсека (Бразилия) — Денис Шаповалов (Канада);

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Хауме Мунар (Испания).

Турнир в Базеле проходит с 20 по 26 октября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар.