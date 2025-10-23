Янник Синнер вышел в четвертьфинал турнира в Вене, где сыграет с Бубликом

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

В матче второго круга Синнер (1) со счётом 6:2, 7:6 (7:4) обыграл 22-ю ракетку мира соотечественника Флавио Коболли.

Встреча Синнера с Коболли продлилась 1 час и 48 минут. В её рамках Янник четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Флавио четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал турнира в Вене Бублик сразится с 16-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом (8).