Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-500 в Базеле: результаты игрового дня 23 октября

Турнир ATP-500 в Базеле: результаты игрового дня 23 октября
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 23 октября, продолжился турнир категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Турнир ATP-500 в Базеле (Швейцария). Второй круг. Результаты 23 октября:

  • Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Марин Чилич (Хорватия) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:2);
  • Валентен Руае (Франция) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:7 (3:7), 2:6;
  • Хауме Мунар (Испания) — Бен Шелтон (США) — 6:3, 6:4;
  • Райлли Опелка (США) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 6:3;
  • Каспер Рууд (Норвегия) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:4, 7:6 (7:5);
  • Тейлор Фриц (США) — Уго Умбер (Франция) — 3:6, 4:6.

Турнир в Базеле проходит с 20 по 26 октября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар.

Календарь турнира в Базеле
Сетка турнира в Базеле
Материалы по теме
Определились все четвертьфинальные пары турнира ATP-500 в Базеле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android