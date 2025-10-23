Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир ATP-500 в Базеле: результаты игрового дня 23 октября

В четверг, 23 октября, продолжился турнир категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Турнир ATP-500 в Базеле (Швейцария). Второй круг. Результаты 23 октября:

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Марин Чилич (Хорватия) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:2);

Валентен Руае (Франция) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:7 (3:7), 2:6;

Хауме Мунар (Испания) — Бен Шелтон (США) — 6:3, 6:4;

Райлли Опелка (США) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 6:3;

Каспер Рууд (Норвегия) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:4, 7:6 (7:5);

Тейлор Фриц (США) — Уго Умбер (Франция) — 3:6, 4:6.

Турнир в Базеле проходит с 20 по 26 октября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар.