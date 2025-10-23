Турнир ATP-500 в Базеле: результаты игрового дня 23 октября
В четверг, 23 октября, продолжился турнир категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Теннис. Турнир ATP-500 в Базеле (Швейцария). Второй круг. Результаты 23 октября:
- Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Марин Чилич (Хорватия) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:2);
- Валентен Руае (Франция) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:7 (3:7), 2:6;
- Хауме Мунар (Испания) — Бен Шелтон (США) — 6:3, 6:4;
- Райлли Опелка (США) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 6:3;
- Каспер Рууд (Норвегия) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:4, 7:6 (7:5);
- Тейлор Фриц (США) — Уго Умбер (Франция) — 3:6, 4:6.
Турнир в Базеле проходит с 20 по 26 октября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар.
