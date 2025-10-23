Янник Синнер похвалил Коболли после победы над Флавио на турнире в Вене

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер комплиментарно высказался о 22-й ракетке мира соотечественнике Флавио Коболли.
Сегодня, 23 октября, Синнер обыграл Коболли со счётом 6:2, 7:6 (7:4) во втором круге турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
«Он проводит невероятный сезон. Прогрессирует неделя за неделей. Он один из немногих итальянцев, с которыми я раньше не играл. Великолепный, очень талантливый игрок. Отличный соперник. Временами мы оба играли в отличный теннис. Во втором тайме у меня были шансы, но я не смог ими воспользоваться. Просто старался оставаться в моменте. Старался играть с отличным настроем, поэтому очень доволен сегодняшним матчем. Я желаю Флавио всего наилучшего в оставшейся части сезона», — сказал Синнер в интервью на корте.
- 23 октября 2025
-
23:51
-
23:48
-
23:35
-
23:27
-
23:20
-
23:04
-
22:59
-
22:36
-
22:35
-
21:38
-
21:15
-
20:58
-
20:52
-
20:52
-
20:27
-
20:26
-
20:07
-
19:49
-
19:38
-
19:19
-
19:03
-
18:50
-
18:37
-
18:15
-
18:05
-
17:01
-
16:39
-
16:30
-
16:00
-
15:55
-
15:30
-
15:30
-
15:11
-
15:00
-
14:30