Янник Синнер похвалил Коболли после победы над Флавио на турнире в Вене

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер комплиментарно высказался о 22-й ракетке мира соотечественнике Флавио Коболли.

Сегодня, 23 октября, Синнер обыграл Коболли со счётом 6:2, 7:6 (7:4) во втором круге турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

Вена. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 21:15 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 4
         
Флавио Коболли
22
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

«Он проводит невероятный сезон. Прогрессирует неделя за неделей. Он один из немногих итальянцев, с которыми я раньше не играл. Великолепный, очень талантливый игрок. Отличный соперник. Временами мы оба играли в отличный теннис. Во втором тайме у меня были шансы, но я не смог ими воспользоваться. Просто старался оставаться в моменте. Старался играть с отличным настроем, поэтому очень доволен сегодняшним матчем. Я желаю Флавио всего наилучшего в оставшейся части сезона», — сказал Синнер в интервью на корте.

