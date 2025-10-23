Янник Синнер похвалил Коболли после победы над Флавио на турнире в Вене

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер комплиментарно высказался о 22-й ракетке мира соотечественнике Флавио Коболли.

Сегодня, 23 октября, Синнер обыграл Коболли со счётом 6:2, 7:6 (7:4) во втором круге турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

«Он проводит невероятный сезон. Прогрессирует неделя за неделей. Он один из немногих итальянцев, с которыми я раньше не играл. Великолепный, очень талантливый игрок. Отличный соперник. Временами мы оба играли в отличный теннис. Во втором тайме у меня были шансы, но я не смог ими воспользоваться. Просто старался оставаться в моменте. Старался играть с отличным настроем, поэтому очень доволен сегодняшним матчем. Я желаю Флавио всего наилучшего в оставшейся части сезона», — сказал Синнер в интервью на корте.