Янник Синнер ведёт в матчах с соотечественниками со счётом 17-0

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продлил свою выдающуюся серию побед над соотечественниками до 17 матчей (17-0).

17-ю победу Синнер одержал сегодня, 23 октября. В поединке второго круга турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) Синнер (1) со счётом 6:2, 7:6 (7:4) обыграл 22-ю ракетку мира соотечественника Флавио Коболли.

Вена. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 21:15 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 4
         
Флавио Коболли
22
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Кроме того, победа Синнера над Коболли стала для него 18-й подряд на крытых хардовых кортах и седьмой подряд – на турнире в Вене.

За выход в полуфинал турнира в Вене Бублик сразится с 16-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом (8).

