Янник Синнер ведёт в матчах с соотечественниками со счётом 17-0

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продлил свою выдающуюся серию побед над соотечественниками до 17 матчей (17-0).

17-ю победу Синнер одержал сегодня, 23 октября. В поединке второго круга турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) Синнер (1) со счётом 6:2, 7:6 (7:4) обыграл 22-ю ракетку мира соотечественника Флавио Коболли.

Кроме того, победа Синнера над Коболли стала для него 18-й подряд на крытых хардовых кортах и седьмой подряд – на турнире в Вене.

За выход в полуфинал турнира в Вене Бублик сразится с 16-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом (8).