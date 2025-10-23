Янник Синнер ведёт в матчах с соотечественниками со счётом 17-0
Поделиться
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продлил свою выдающуюся серию побед над соотечественниками до 17 матчей (17-0).
17-ю победу Синнер одержал сегодня, 23 октября. В поединке второго круга турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) Синнер (1) со счётом 6:2, 7:6 (7:4) обыграл 22-ю ракетку мира соотечественника Флавио Коболли.
Вена. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 21:15 МСК
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
22
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Кроме того, победа Синнера над Коболли стала для него 18-й подряд на крытых хардовых кортах и седьмой подряд – на турнире в Вене.
За выход в полуфинал турнира в Вене Бублик сразится с 16-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом (8).
Материалы по теме
Комментарии
- 23 октября 2025
-
23:51
-
23:48
-
23:35
-
23:27
-
23:20
-
23:04
-
22:59
-
22:36
-
22:35
-
21:38
-
21:15
-
20:58
-
20:52
-
20:52
-
20:27
-
20:26
-
20:07
-
19:49
-
19:38
-
19:19
-
19:03
-
18:50
-
18:37
-
18:15
-
18:05
-
17:01
-
16:39
-
16:30
-
16:00
-
15:55
-
15:30
-
15:30
-
15:11
-
15:00
-
14:30