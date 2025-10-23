Скидки
Хауме Мунар рассказал, как адаптировался к стилю игры Бена Шелтона, чтобы побеждать его

Испанский теннисист Хауме Мунар (42-я ракетка мира), обыгравший во втором круге турнира ATP-500 в Базеле шестую ракетку мира американца Бена Шелтона, рассказал, как смог адаптироваться к игре соперника. Мунар одолел Шелтона в личной встрече в третий раз за сезон.

Базель. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 17:20 МСК
Хауме Мунар
42
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Бен Шелтон
6
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«В теннисе всегда есть игроки, к стилю игры которых ты, возможно, можешь адаптироваться чуть лучше; игроки, против которых твой собственный стиль вписывается особым образом. В этом случае я всегда учитывал первый раз, когда мы встретились в Шанхае в 2023 году, где я допустил ошибку, играя коротким броском.

Начиная с того момента, я начал чуть лучше изучать его сильные стороны, в особенности подачу, хотя есть много других моментов, в которых он хорош. Дело в том, что я комфортно себя чувствую, играя против него. Ощущение того, что я перед одним из лучших в мире — особенное. Могу лишь гордиться тем, что подавал и играл действительно неплохо.

Не открою Америку, если скажу, что сложно отбиваться, когда перед тобой игрок такого уровня. У него мощнейшая подача, и он всегда прикладывает огромное давление на первых мячах.

Что можно сделать с этим? Нужно начинать с базы: быть полностью сфокусированным и пытаться с пользой применять те возможности, которые у тебя появляются, хотя и бывают моменты, когда таковых нет. У меня это хорошо получилось в первом сете и не так хорошо – во втором. Конечно, нельзя также терять концентрацию на собственной подаче, что, к счастью, я строго соблюдал сегодня.

Ментальная часть — это основа, это ключ. Но я работаю над этим аспектом уже много лет. В частности, последние два сезона. Сейчас вижу, что потихоньку это получается, что вся работа, которую я провожу, действует на корте, особенно в момент выработки уверенности на соревнованиях, которая мне очень помогает на таких матчах, как сегодня. Знаю, что мой теннис в порядке, потому у меня нет причин не быть спокойным, хотя всегда есть моменты, в которых можешь немного потерять контроль», — приводит слова Мунара Punto de Break.

