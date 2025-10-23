Серена Уильямс дала совет начинающим теннисисткам, у которых нет денег

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, 44-летняя американская теннисистка Серена Уильямс поделилась советом для юных спортсменок, у которых нет больших финансов.

– Что бы вы сказали девушке без денег, которая хочет стать теннисисткой? Это всё ещё элитарный вид спорта?

– Думаю, сейчас теннис стал немного более доступным… Я всегда рассказываю свою историю. Я родом из семьи, у которой не было больших средств. У нас не было большого красивого дома и не было доступа в теннисный клуб. Поэтому я бы посоветовала ей не ограничивать себя деньгами: если ты хочешь играть в теннис, ты можешь это сделать. Тебе нужна поддержка, это ясно, но, если ты будешь сильно стараться, если ты будешь хорошей, в конце концов, эта финансовая поддержка придёт к тебе.

Я бы сказала ей так: старайся, учись, как можно больше пользуйся технологиями, если тебе интересен теннисист, посмотри все его видео, учись у лучших. Это уже не стоит так дорого, как раньше. Благодаря технологиям теннис стал намного доступнее, — приводит слова Серены ABC de Sevilla.