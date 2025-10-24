Синнер: я играю увереннее, чем когда-либо? Не знаю, никогда не принимаю всё на веру

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался об уровне своей игры на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия), который проходит на закрытом харде.

– Позавчерашний вечер (в первом круге соревнований Синнер со счётом 6:0, 6:2 обыграл немца Даниэля Альтмайера. – Прим. «Чемпионата») был впечатляющим. Насколько ты удовлетворён уровнем, на котором выступил? Ты играешь увереннее, чем когда-либо?

– Ну, этого я не знаю. У меня были отличные моменты, несмотря на то что я очень молод (смеётся). Никогда не принимаю всё на веру. Я счастлив быть здесь. Счастлив показывать лучший теннис, на который способен. Изо дня в день это очень сложно. Я очень счастлив, давайте посмотрим, что будет завтра, — сказал Синнер в интервью на корте.