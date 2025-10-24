Скидки
Синнер: я играю увереннее, чем когда-либо? Не знаю, никогда не принимаю всё на веру

Синнер: я играю увереннее, чем когда-либо? Не знаю, никогда не принимаю всё на веру
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался об уровне своей игры на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия), который проходит на закрытом харде.

Вена. 1-й круг
22 октября 2025, среда. 19:15 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Даниэль Альтмайер
51
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер

– Позавчерашний вечер (в первом круге соревнований Синнер со счётом 6:0, 6:2 обыграл немца Даниэля Альтмайера. – Прим. «Чемпионата») был впечатляющим. Насколько ты удовлетворён уровнем, на котором выступил? Ты играешь увереннее, чем когда-либо?

– Ну, этого я не знаю. У меня были отличные моменты, несмотря на то что я очень молод (смеётся). Никогда не принимаю всё на веру. Я счастлив быть здесь. Счастлив показывать лучший теннис, на который способен. Изо дня в день это очень сложно. Я очень счастлив, давайте посмотрим, что будет завтра, — сказал Синнер в интервью на корте.

