Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-500 в Токио, 2025 год: расписание матчей 24 октября

Турнир WTA-500 в Токио, 2025 год: расписание матчей 24 октября
Комментарии

Сегодня, 24 октября, в Токио (Япония) пройдёт пятый игровой день турнира категории WTA-500. В его рамках состоятся четвертьфинальные поединки. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Теннис. Турнир WTA-500, Токио. 1/4 финала. Расписание на 24 октября (время – мск):

4:30. Анна Калинская (Россия) – Линда Носкова (Чехия, 6);
6:00. Виктория Мбоко (Канада, 9) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2);
7:30. Екатерина Александрова (Россия, 3) – Софья Кенин (США, 10);
11:00. Белинда Бенчич (Швейцария, 5) – Каролина Мухова (Чехия, 8).

Призовой фонд турнира в Токио составляет $ 1 064 510. Его действующей чемпионкой является китаянка Чжэн Циньвэнь.

Сетка турнира WTA-500 в Токио
Календарь турнира WTA-500 в Токио
Материалы по теме
«А нужен ли Мирре Итоговый?» Чемпионка ТБШ советует российской звёздочке сделать перерыв
«А нужен ли Мирре Итоговый?» Чемпионка ТБШ советует российской звёздочке сделать перерыв
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android