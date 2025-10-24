Турнир WTA-500 в Токио, 2025 год: расписание матчей 24 октября

Сегодня, 24 октября, в Токио (Япония) пройдёт пятый игровой день турнира категории WTA-500. В его рамках состоятся четвертьфинальные поединки. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Теннис. Турнир WTA-500, Токио. 1/4 финала. Расписание на 24 октября (время – мск):

4:30. Анна Калинская (Россия) – Линда Носкова (Чехия, 6);

6:00. Виктория Мбоко (Канада, 9) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2);

7:30. Екатерина Александрова (Россия, 3) – Софья Кенин (США, 10);

11:00. Белинда Бенчич (Швейцария, 5) – Каролина Мухова (Чехия, 8).

Призовой фонд турнира в Токио составляет $ 1 064 510. Его действующей чемпионкой является китаянка Чжэн Циньвэнь.