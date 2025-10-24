Рууд восхитился игрой швейцарца Вавринки в его возрасте

Норвежский теннисист Каспер Рууд (11-я ракетка мира), победивший во втором круге турнира ATP-500 в Базеле швейцарца Стэна Вавринку (158-я ракетка мира), восхитился тем, что Вавринка играет на высоком уровне в свои 40 лет.
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 5
— У Стэна Вавринки внутри ещё есть этот огонь, в его-то 40 лет. Как ты оцениваешь свои шансы на то, что сам будешь играть через 14 лет?
— Интересный вопрос. Я бы не стал давать себе очень высоких шансов, однако смотреть на Стэна — невероятно. Я проиграл ему где-то три года назад, а ему на тот момент было уже 37. Не сказал бы, что был растерян, но я ведь был молодым, должен был его заставить бежать и сражаться!
Он играет на таком высоком уровне в 40 лет! Это восхищает. Он сказал, что хочет продолжить — я желаю ему всего наилучшего. Я уже одолел такого крутого игрока на турнире. Матч сегодня был тяжёлым. Будет весело увидеть его в следующем году, — сказал Рууд в интервью после матча.
- 24 октября 2025
-
01:19
-
00:55
-
00:37
-
00:30
-
00:14
- 23 октября 2025
-
23:51
-
23:48
-
23:35
-
23:27
-
23:20
-
23:04
-
22:59
-
22:36
-
22:35
-
21:38
-
21:15
-
20:58
-
20:52
-
20:52
-
20:27
-
20:26
-
20:07
-
19:49
-
19:38
-
19:19
-
19:03
-
18:50
-
18:37
-
18:15
-
18:05
-
17:01
-
16:39
-
16:30
-
16:00
-
15:55