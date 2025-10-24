Скидки
Матч-центр:
Теннис

Рууд восхитился игрой швейцарца Вавринки в его возрасте

Норвежский теннисист Каспер Рууд (11-я ракетка мира), победивший во втором круге турнира ATP-500 в Базеле швейцарца Стэна Вавринку (158-я ракетка мира), восхитился тем, что Вавринка играет на высоком уровне в свои 40 лет.

Базель. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 19:10 МСК
Каспер Рууд
11
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 5
         
Стэн Вавринка
158
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

— У Стэна Вавринки внутри ещё есть этот огонь, в его-то 40 лет. Как ты оцениваешь свои шансы на то, что сам будешь играть через 14 лет?
— Интересный вопрос. Я бы не стал давать себе очень высоких шансов, однако смотреть на Стэна — невероятно. Я проиграл ему где-то три года назад, а ему на тот момент было уже 37. Не сказал бы, что был растерян, но я ведь был молодым, должен был его заставить бежать и сражаться!

Он играет на таком высоком уровне в 40 лет! Это восхищает. Он сказал, что хочет продолжить — я желаю ему всего наилучшего. Я уже одолел такого крутого игрока на турнире. Матч сегодня был тяжёлым. Будет весело увидеть его в следующем году, — сказал Рууд в интервью после матча.

Рууд обыграл швейцарца Вавринку и вышел в четвертьфинал турнира в Базеле
Новости. Теннис
